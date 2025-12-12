Máximo Kirchner convocó a reunión del PJ bonaerense con las elecciones en el temario

Mientras el peronismo continúa con sus batallas internas, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense tendrá una reunión clave la semana próxima en el Conurbano. Máximo Kirchner convocó a una cumbre con la idea de fijar una fecha de elecciones para el recambio de autoridades.



La Tecla confirmó que a las 22:34 del jueves llegó la convocatoria por WhatsApp y mail a los consejeros partidarios. El mensaje indicaba que la reunión será el viernes 19 desde las 10 en el distrito de Malvinas Argentinas, donde el intendente Leonardo Nardini será el anfitrión.



"Por indicación del compañero presidente Máximo Kirchner, invitamos a usted a la reunión de Consejo Provincial el día viernes 19 de diciembre de 2025 a las 14 horas, en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, cita en Parque El Batallón, Av. Pte. Juan Domingo Perón 3985 – 3999, B 1613, Los Polvorines", expresaba el llamado.



Asimismo, se dejó en claro que el temario tendrá los siguientes puntos: lectura y consideración del acta de la reunión anterior, homenaje por la partida del compañero Juan José Mussi, convocatoria a elecciones partidarias y análisis de la coyuntura nacional".



La misiva tenía la firma de los apoderados Eduardo G. A. López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises "Coco" Giménez.



Cerca de Máximo Kirchner reiteraron a este medio que la idea que ronda sobre una fecha de elecciones es entre el segundo y tercer mes del 2026. Los días 22 de febrero o 1 y 8 de marzo podrían ser factibles si es que se llevaran a cabo un domingo. Sin embargo, todo en el terreno de las especulaciones hasta el momento.



La convocatoria llegó en medio de un operativo impulsado por el kicillofismo para la elaboración de un documento en el que se pidiera elecciones partidarias. La idea de un sector era publicar un comunicado con la firma de intendentes y presidentes de unidades básicas para exigir el recambio de autoridades.



No obstante, mientras buscaban adeptos se conoció que Máximo Kirchner, por medio de los apoderados del PJ, envió un mensaje con la citación a la cumbre del Consejo Provincial. De esta manera, quedó casi desactivada la movida del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de presionar públicamente.



Quien sí primereó a La Cámpora fue el histórico dirigente Julio Pereyra, que preside el PJ de Florencio Varela, y difundió un comunicado para demandar que se realicen los comicios. El mismo también tenía la firma del intendente, Andrés Watson.



La carta planteaba que "en virtud del próximo vencimiento del mandato de sus autoridades" el "Justicialismo varelense, apegado a sus históricos principios democráticos, de participación y escucha permanente, y de respeto de la decisión soberana de la militancia, considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo de esa manera el fortalecimiento institucional de la estructura partidaria, tal como lo exigen los tiempos actuales".



"Que, en el marco del difícil momento que atraviesa nuestra Patria, con una realidad social y económica injusta que golpea con dureza a nuestro pueblo, sobre todo a los sectores más vulnerables, reafirmamos nuestra convicción de que solo a través de la participación activa y democrática, la organización y la unidad, podremos continuar defendiendo los derechos conquistados por nuestro pueblo, y avanzar en la construcción de un futuro que nos asegure una Argentina en la cual se materialicen plenamente la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política que tanto anhelamos", añadió.



Finalmente, afirmó: "Por todo lo expuesto, el Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela expresa con claridad y firmeza su posición: Elecciones, Sí".



En los últimos días el nombre de Verónica Magario comenzó a tomar mayor fortaleza para hacerse cargo del PJ bonaerense y ha cosechado consenso dentro del kicillofismo. Incluso hay quienes dicen que la vicegobernadora está dispuesta a jugar para ese rol.



Por el lado del kirchnerismo, sostienen que Máximo Kirchner continuará al mando del partido hasta que se efectivice el cambio de autoridades. Asimismo, reiteran que podría ser una figura que continué al mando por otro mandato.



En noviembre, en una entrevista el diputado nacional contó que había un acuerdo con Kicillof para su continuidad en el PJ. Entonces, recordó que “en su momento se charló, cuando fue el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires de la elección del 7 de septiembre”. Luego, lanzó: “Si no lo quieren hacer, qué sé yo, no sé. Mirá, yo a esta altura ya me he sentado en tantas mesas que se acuerdan tantas cosas y a las 12 horas todos se desdicen, es parte también de los problemas que tiene el peronismo”.



También hay que anotar a la lista de posibles candidatos al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, a su par de Moreno, Mariel Fernández, al de Pilar, Federico Achaval. Todos nombres que buscan romper la dicotomía entre el kicillofismo y el kirchnerismo para intentar ser prenda de unidad.