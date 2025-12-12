Volver | La Tecla Municipios 12 de diciembre de 2025 CLIMA CALIENTE

Crisis hídrica y rebelión rural: intendenta PRO enfrenta un duro conflicto por una tasa vial

En pleno “desastre agropecuario”, el municipio conducido por María José Gentile (PRO) impulsa un aumento del 50% en la tasa vial. Productores y oposición rechazan la medida y advierten nuevas protestas mientras los caminos siguen bajo el agua.

