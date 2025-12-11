11 de diciembre de 2025
PARA PYMES Y COOPERATIVAS
La Provincia apuesta a la ciencia y la tecnología: invertirá $ 3000 millones
El gobernador Kicillof anunció la convocatoria al FITBA con ese monto disponible para la financiación de las iniciativas. Dijo que el sector está “en emergencia” por las políticas de Milei y subrayó que en países como la Argentina la inversión en ciencia “siempre es impulsada por el Estado”.
El gobierno bonaerense invertirá 3000 millones de pesos para financiar proyectos de investigación en ciencia y tecnología, orientados a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y cooperativas de la provincia de Buenos Aires.
Así lo anunció hoy el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Agustín Costa.
Se trata de la cuarta convocatoria al Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), que destina un monto de dinero a la financiación de proyectos que tengan impacto en pymes y cooperativas bonaerenses.
“Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”, dijo Kicillof durante la presentación de la convocatoria, que se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense.
“En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología siempre es impulsada por el Estado: fue así como la Argentina llegó a construir un sistema reconocido a escala internacional”, destacó el mandatario bonaerense.
Hoy, “el sector está en emergencia como consecuencia de dos años de ajuste de los presupuestos y vaciamiento de las principales instituciones científicas: con los laboratorios que cierran y los proyectos que se interrumpen, se pierden años de avance y se condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”, señaló el Gobernador.
Por eso, Kicillof resaltó: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, la Provincia sigue adelante con un programa totalmente distinto, impulsando líneas de acción que involucran a todos nuestros ministerios y promoviendo una cultura de articulación con los municipios, las universidades y el sector productivo”.
Estuvieron presentes en el acto los subsecretarios de Energía, Gastón Ghioni; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero, y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza, entre otros funcionarios y dirigentes.
xxxx