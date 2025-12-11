Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de diciembre de 2025 PARA PYMES Y COOPERATIVAS

La Provincia apuesta a la ciencia y la tecnología: invertirá $ 3000 millones

El gobernador Kicillof anunció la convocatoria al FITBA con ese monto disponible para la financiación de las iniciativas. Dijo que el sector está “en emergencia” por las políticas de Milei y subrayó que en países como la Argentina la inversión en ciencia “siempre es impulsada por el Estado”.

