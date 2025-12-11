11 de diciembre de 2025
ÍNDICE DE PRECIOS
Nuevo salto: la inflación de noviembre subió a 2,5%
El IPC registró un alza interanual de 31,4% y los analistas advierten que tanto diciembre como 2026 podrían mostrar tensiones adicionales por aumentos en tarifas y transporte. Vivienda y Transporte fueron los rubros que más impulsaron el indicador.
La inflación de noviembre se ubicó en 2,5%, de acuerdo con el reporte difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marcó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de octubre, cuando el índice había avanzado 2,3%. Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor acumula 27,9% en los primeros once meses del año y alcanza una variación de 31,4% en la comparación interanual.
Entre los rubros que más presionaron al alza se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un avance de 3,4%. Muy cerca quedó Transporte, con un incremento del 3%. En el extremo opuesto, los menores movimientos se dieron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y en Prendas de vestir y calzado, que apenas subió 0,5%, mostrando cierto amesetamiento respecto de meses previos.
Uno de los elementos centrales del informe fue el comportamiento de los precios regulados, que aumentaron 2,9%, por encima del índice general. Ese salto estuvo motorizado por las actualizaciones en las tarifas de luz y gas —con subas promedio del 3,8%— y por el ajuste de casi 10% en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (amba), autorizado por el Gobierno durante noviembre.
En contraste, los estacionales tuvieron un avance mucho más moderado, ubicándose en 0,4%. Por su parte, el IPC núcleo —que excluye tanto regulados como estacionales— trepó 2,6%, apenas por encima de la medición general y mostrando cierta estabilidad en su tendencia.
Desde la consultora Equilibra, el economista Gonzalo Carrera remarcó que, tras dieciocho meses en retroceso, la inflación interanual volvió a registrar un leve incremento. “La variación anual subió 0,1 punto y quedó en 31%. El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan distante de la de fines de 2024, aunque con una mejora en la competitividad cambiaria”, evaluó, al señalar que el tipo de cambio real multilateral se ubica 19% por encima del nivel de diciembre de 2024.
Las expectativas del sector privado venían alineadas con el resultado final. Distintas consultoras proyectaban una cifra entre 2,3% y 2,5%. La estimación superior correspondía a Eco Go, que anticipó el 2,5% a partir del aumento en “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que trepó 3%. Lucio Garay Méndez, economista de la firma, explicó que “las carnes arrancaron a subir fuerte a fines de octubre y, por el peso que tienen dentro del índice, empujaron con fuerza al nivel general. Además, los precios regulados continúan con una incidencia alta”.
El panorama porteño había ofrecido un anticipo del informe nacional: el miércoles se conoció que el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubicó en 2,4% durante noviembre, con una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a octubre. Esa dinámica terminó replicándose a nivel país, consolidando la tendencia hacia una inflación algo más presionada en el tramo final del año.
De cara a diciembre, analistas y consultoras coinciden en que las actualizaciones de tarifas y transporte volverán a jugar un rol decisivo en la evolución de los precios. Y, hacia 2026, advierten que la corrección gradual de los valores regulados podría sostener las tensiones inflacionarias, aun en un escenario de menor volatilidad en el resto de las categorías.