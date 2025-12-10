Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Cruces, chicanas y caos: la Sesión Preparatoria, entre la rosca y el escándalo

El inicio del nuevo período legislativo en General Pueyrredon estuvo signado por un retraso de dos horas que caldeó los ánimos en el recinto y por una fuerte controversia en la elección de autoridades. El nuevo oficialismo hizo valer su “mayoría automática” para ocupar la totalidad de la mesa directiva, exiliando a la oposición. La jornada, que expuso la fractura entre AM y Fuerza Patria, dejó en evidencia el divorcio entre los tiempos de la política y la paciencia de los vecinos.

