Con endeudamiento, pero sin fondos: preocupación en intendentes peronistas

La provincia de Buenos Aires encara el último tramo del año con la aprobación del Presupuesto 2026, Fiscal Impositiva y el endeudamiento. El ajuste que implementa el presidente,, y la asfixia financiera contra el gobierno degeneran complicaciones. En ese marco, hay intendentes del peronismo que se encuentran preocupados al no tener certezas sobre la llegada de recursos para afrontar sus gestiones.Según pudo saber, hay conversaciones entre jefes comunales de-tanto delcomo el interior- en torno a las pocas certezas que poseen sobre la llegada del financiamiento. De hecho, trascendió que algunos consultaron al Poder Ejecutivo y no obtuvieron respuesta al respecto.En tanto, hay conversaciones entre los alcaldes del oficialismo para evaluar cómo continuar en un contexto en el que les urge afrontar el pago de salarios y aguinaldo en sus distritos. Por ese motivo, cuentan que buscarán solicitar una reunión con el ministro de Economía,, para obtener detalles y un estado de situación.Con la sanción del endeudamiento, el Gobierno bonaerense creó unpara los ejercicios 2026 y 2027, destinado a asistir financieramente a los municipios ante atrasos de tesorería y a financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión. El fondo se integrará con el 8% de los recursos que surjan de las operaciones de financiamiento autorizadas por ley y contará con una garantía mínima de $250 mil millones en caso de que ese porcentaje resulte insuficiente. El 70% se distribuirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución y el 30% restante será destinado a programas provinciales con impacto local.Asimismo, los pagos quedarán escalonados del siguiente modo:. La lógica detrás del calendario es evitar superponerse con meses de grandes vencimientos de deuda provincial. Así, los municipios aseguran previsibilidad en los desembolsos para obras, programas sociales y regularización de atrasos de tesorería.Por su parte, Kicillof cuestionó a Milei y al ministro de Economía,, por decir que no lo autorizarán a tomar deuda para cubrir vencimientos de créditos tomados por la Provincia, porque el Presidente y sus adláteres “son endeudadores seriales”., dijo en declaraciones a C5N., dijo el mandatario bonaerense. “El monto que se pide está estrictamente asociado a los vencimientos” de la deuda que ya tiene la Provincia, contando los de 2026 y el remanente de este año, más créditos a Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) y otros organismos, puntualizó.