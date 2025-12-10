Apps
Miércoles, 10 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
10 de diciembre de 2025
EMOCIONANTE

El cuarteto cordobés fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

El género musical es un emblema de la identidad popular. La decisión se tomó durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de la organización, realizada en Nueva Delhi, India.

El cuarteto cordobés fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO
Compartir

De forma reciente, el género musical conocido como cuarteto, emblema de la identidad popular cordobesa, fue incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La decisión se tomó durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de la organización, realizada en Nueva Delhi, India.

Así se destacó al cuarteto como un "género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos", acompañado de danza y letras que reflejan la vida cotidiana, el amor y la alegría. Se trata de una expresión viva y en constante transformación, transmitida de generación en generación, que fomenta la cohesión comunitaria y la identidad cultural.

El reconocimiento se basa en el expediente “Cuarteto: Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba”, presentado por Argentina en 2024 tras años de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Córdoba, la Provincia, el Ministerio de Cultura de la Nación y especialistas. El proceso se inició en 2022 y contó con la evaluación del Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial (CAPCI).

El cuarteto nació en Córdoba en 1943, creado originalmente para animar bailes populares. En las décadas siguientes incorporó ritmos caribeños, percusión afrolatina y secciones de vientos.
Argentina suma un nuevo elemento a su patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO, tras el tango, el fileteado porteño y el chamamé. La distinción implica un compromiso internacional para la salvaguardia y promoción del género, que ya forma parte del legado cultural vivo de la humanidad.

FOTOGRAFIA: GENTILEZA TELAM

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

¿HAY PLATA?
Andrés Sosa

Con endeudamiento, pero sin fondos: preocupación en intendentes peronistas

Con la aprobación de la ley de financiamiento se esperan que los municipios comiencen a recibir recursos, pero hasta el momento no hay certezas. La pelea de Axel Kicillof con Javier Milei y la intranquilidad de los jefes comunales.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cerró una histórica textil en Lanús y 50 trabajadores quedaron en la calle

La provincia acumula reclamos: otro gremio pidió reapertura urgente de paritarias

Los cargos en puertos tensionan al peronismo en otro capítulo de la batalla interna

La Corte y sus intrigas palaciegas

UCR en su laberinto: seguirá con bloques divididos, aunque habrá nuevos protagonistas

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET