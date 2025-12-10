El cuarteto cordobés fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO

De forma reciente, el género musical conocido como cuarteto, emblema de la identidad popular cordobesa, fue incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La decisión se tomó durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de la organización, realizada en Nueva Delhi, India.



Así se destacó al cuarteto como un "género animado de música bailable que mezcla estilos locales criollos con influencias de inmigrantes europeos", acompañado de danza y letras que reflejan la vida cotidiana, el amor y la alegría. Se trata de una expresión viva y en constante transformación, transmitida de generación en generación, que fomenta la cohesión comunitaria y la identidad cultural.



El reconocimiento se basa en el expediente “Cuarteto: Música, Letra y Danza en la Ciudad de Córdoba”, presentado por Argentina en 2024 tras años de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Córdoba, la Provincia, el Ministerio de Cultura de la Nación y especialistas. El proceso se inició en 2022 y contó con la evaluación del Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial (CAPCI).



El cuarteto nació en Córdoba en 1943, creado originalmente para animar bailes populares. En las décadas siguientes incorporó ritmos caribeños, percusión afrolatina y secciones de vientos.

Argentina suma un nuevo elemento a su patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO, tras el tango, el fileteado porteño y el chamamé. La distinción implica un compromiso internacional para la salvaguardia y promoción del género, que ya forma parte del legado cultural vivo de la humanidad.



FOTOGRAFIA: GENTILEZA TELAM