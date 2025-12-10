Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2025 BLOQUEO

Sin nueva deuda para Kicillof: Milei impone su límite y habilita solo rollovers

Luego de que Axel Kicillof lograse aprobar en la Legislatura la solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluye emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos, en Casa Rosada anticiparon que aprobarán solo el refinanciamiento de la deuda ya emitida, pero no la obtención de recursos frescos.

