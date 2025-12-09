Apps
Causa Sur Finanzas: la justicia pone el foco en el Minella y en dependencias del municipio

En el avance de la causa donde está involucrado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la justicia federal habría focalizado la búsqueda de documentación en el Parque de los Deportes y en áreas administrativas. Mientras en la Comuna niegan allanamientos.

En el marco de la investigación federal por presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, surgieron versiones que indican que la Justicia Federal habría realizado operativos en dependencias del Municipio de General Pueyrredon y en sectores del Estadio José María Minella. Sin embargo, desde la administración local aseguraron que no se registraron allanamientos.

 
Fuentes judiciales consultadas señalaron que, dentro de una serie de procedimientos simultáneos en distintas ciudades del país, se incluyó un requerimiento de documentación vinculada a la concesión del Estadio José María Minella. Ese contrato, adjudicado este año a Minella Stadium, forma parte de las líneas de análisis del juzgado que conduce el juez federal Federico Villena, en una causa que investiga movimientos financieros y presuntas maniobras ilícitas asociadas a Sur Finanzas.

 
La conexión con Mar del Plata aparece a partir del rol de Eduardo Spinosa, ex presidente de Banfield, quien tuvo una participación activa en el proceso que derivó en la concesión del Minella y sus instalaciones complementarias. Spinosa figura mencionado en el expediente federal que explora posibles irregularidades vinculadas al uso de fideicomisos y manejo de fondos relacionados con el ámbito futbolístico.

 
En paralelo, hay entidades deportivas de la región que estarían bajo la lupa de la Justicia, entre ellas Kimberley de Mar del Plata y el Círculo Deportivo de Otamendi, cuyo alcance aún no fue detallado públicamente por la Justicia.

 
Por el momento, la información sobre eventuales procedimientos en territorio marplatense se mantiene en reserva, con declaraciones cruzadas entre fuentes judiciales y la desmentida de la comuna. La causa continúa avanzando y se esperan definiciones sobre los próximos pasos de la investigación.

