Martes, 9 diciembre 2025
9 de diciembre de 2025
INNOVACION CONSTANTE

Disney integra IA a sus producciones y recrea a sus personajes icónicos

Esta oportunidad permite renovar la plataforma e invitar a los usuarios a crear contenidos

Las plataformas digitales y otros soportes se encuentran en pleno movimiento entre innovaciones y creaciones.

Hoy le llegó el turno a Disney, una de las cúspides del entretenimiento digital que integrará inteligencia artificial generativa para que cada uno de sus suscriptores generen y compartan pequeñas realizaciones protagonizadas por personajes clásicos tales como Darth Vader, Iron Man, Anna y Elsa, entre otros. De esta manera, esta novedad busca captar a una audiencia joven. 

A partir de la integración, Disney será un espacio interactivo donde los seguidores podrán ver el contenido pero también tendrán la opción de subir y compartir creaciones generadas por inteligencia artificial en formatos cortos. 

La buena nueva no está exenta de polémica porque los productores, animadores y artistas mostraron su descontento porque la inteligencia artificial podría suplir empleos creativos. A pesar de ello, Disney apela a esta medida y alega que se democratizan los contenidos. 


