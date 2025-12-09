Disney integra IA a sus producciones y recrea a sus personajes icónicos

Las plataformas digitales y otros soportes se encuentran en pleno movimiento entre innovaciones y creaciones.



Hoy le llegó el turno a Disney, una de las cúspides del entretenimiento digital que integrará inteligencia artificial generativa para que cada uno de sus suscriptores generen y compartan pequeñas realizaciones protagonizadas por personajes clásicos tales como Darth Vader, Iron Man, Anna y Elsa, entre otros. De esta manera, esta novedad busca captar a una audiencia joven.



A partir de la integración, Disney será un espacio interactivo donde los seguidores podrán ver el contenido pero también tendrán la opción de subir y compartir creaciones generadas por inteligencia artificial en formatos cortos.



La buena nueva no está exenta de polémica porque los productores, animadores y artistas mostraron su descontento porque la inteligencia artificial podría suplir empleos creativos. A pesar de ello, Disney apela a esta medida y alega que se democratizan los contenidos.





