Buenos Aires 6 de diciembre de 2025 ALERTA

Un fuerte temporal provocó múltiples destrozos y dejó a toda la Cuarta y Quinta bajo alerta amarilla

El Hospital Municipal fue uno de los puntos más afectados, aunque continúa abierta la guardia para emergencias. Desde el municipio solicitaron no circular en las calles y resguardarse

