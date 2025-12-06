6 de diciembre de 2025
SECTOR EN CRISIS
Cierre tras cierre: la recesión vacía fábricas y golpea al corazón productivo bonaerense
La Provincia atraviesa una nueva ola de cierres fabriles que golpea de lleno al empleo industrial. En los últimos meses, plantas de sectores clave bajaron sus persianas y dejaron cientos de trabajadores en la calle. La tendencia de septiembre confirma un cuadro que los especialistas describen sin matices: el golpe industrial no se detiene, sino que se profundiza.
La profundización de la recesión volvió a encender las alarmas en la provincia de Buenos Aires, donde los últimos meses dejaron un reguero de cierres y suspensiones que ya afectan de lleno al tejido industrial. Desde grandes plantas manufactureras hasta pymes históricas, el mapa productivo bonaerense atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Los datos oficiales confirman el deterioro. Según el ministro de Economía provincial, Pablo López, la utilización de la capacidad instalada cayó en septiembre otro 1,1 punto porcentual respecto de 2024 y acumula un desplome de casi 7 puntos frente a 2023. Hoy, las fábricas trabajan al 61,1% de su capacidad, muy lejos del 70% que caracterizaba a los años previos y por debajo incluso del promedio 2016-2023.
En los últimos meses la provincia de Buenos Aires sufrió el cierre de varias grandes empresas: entre los casos más resonantes figuran la planta de Whirlpool en Pilar —con alrededor de 220 trabajadores despedidos. También la histórica fábrica Dánica, en Llavallol, puso fin a su actividad y dejó sin empleo a cerca de 150 operarios.
En esta línea, la planta que Mondelez posee en la localidad bonaerense de Pacheco suspenderá sus operaciones entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. Durante ese período, la compañía otorgará licencias a más de 2.300 trabajadores, quienes percibirán el 100 % de sus salarios.
Otro de los casos más emblemáticos es el de Essen, la reconocida fábrica de ollas ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. La empresa despidió a 34 empleados y atribuyó la decisión a la imposibilidad de sostener la producción ante la disminución de la demanda y el ingreso de productos importados.
Otros cierres destacados incluyen el de Grupo Dass, en Coronel Suárez, con 360 trabajadores cesanteados. Además, en noviembre de 2025 se reportaron al menos cinco plantas industriales cerradas en la provincia, sumando más de 400 despidos, afectando rubros como electrodomésticos, metalurgia, autopartes y textil.
Este retroceso numérico se traduce en una realidad palpable: líneas de producción detenidas, turnos recortados y empresas que bajan la persiana. En distintos polos industriales —como el corredor Norte, el Oeste del conurbano y el área portuaria— se multiplican los casos de firmas medianas que no logran sostener costos ni niveles mínimos de actividad.
El panorama sectorial agrava la foto. Solo alimentos y bebidas y la refinación de petróleo lograron evitar retrocesos interanuales. El resto de las ramas fabriles se desmorona: textiles encabezan la caída con un derrumbe de 22 puntos porcentuales; minerales no metálicos retroceden 17,7 p.p.; caucho y plástico cae 17,1 p.p.; y las industrias metálicas básicas, automotriz, papelera, química y metalmecánica también operan en mínimos históricos.
Este combo explica que, en las últimas semanas, varias plantas hayan comunicado cierres definitivos o frenos prolongados. A la par vienen los anuncios de adelantos de vacaciones, suspensiones rotativas y reestructuraciones que afectan miles de empleos directos e indirectos. En municipios industriales, como La Matanza, Pilar, San Martín y Bahía Blanca, ya se sienten los impactos en comercios, servicios y recaudación local.
En el Gobierno provincial reconocen que el deterioro industrial empieza a afectar a toda la economía bonaerense. Con fábricas funcionando a niveles mínimos y cadenas de valor enteras paralizadas, crece la preocupación por el efecto en el empleo registrado, la pérdida de proveedores y el cierre de pymes que no pueden sostener la caída de la demanda.
La tendencia de septiembre confirma un cuadro que los especialistas describen sin matices: el golpe industrial no se detiene, sino que se profundiza. Y cada cierre —sea de una gran planta o de una pyme emblemática— empuja un poco más hacia abajo la ya castigada actividad económica en la provincia más productiva del país.