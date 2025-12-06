Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de diciembre de 2025 SECTOR EN CRISIS

Cierre tras cierre: la recesión vacía fábricas y golpea al corazón productivo bonaerense

La Provincia atraviesa una nueva ola de cierres fabriles que golpea de lleno al empleo industrial. En los últimos meses, plantas de sectores clave bajaron sus persianas y dejaron cientos de trabajadores en la calle. La tendencia de septiembre confirma un cuadro que los especialistas describen sin matices: el golpe industrial no se detiene, sino que se profundiza.

