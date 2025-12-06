La confesión impactante de Eduardo Vázquez por el femicidio de Wanda Taddei y el anuncio de su inminente paternidad en prisión

Eduardo Arturo Vázquez, el exbaterista de la banda Callejeros condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja Wanda Taddei en 2010, ha vuelto a confesar el brutal crimen en un informe penitenciario reciente. Mientras tanto, se conoció que su actual pareja está embarazada, lo que podría allanar el camino para salidas transitorias desde la cárcel de Devoto, una posibilidad que ha desatado la furia de la familia de la víctima.



En un documento elaborado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal, fechado en agosto de 2025, Vázquez reafirma su responsabilidad en el asesinato de Taddei, ocurrido hace 15 años en un contexto de violencia de género que conmocionó al país. El informe, realizado por una trabajadora social y una psiquiatra, detalla la rutina del condenado en la Unidad Nº 1 de Devoto.



Vázquez describe su nueva relación con E., una mujer de 37 años con quien mantiene un vínculo desde 2023. "Es mi complemento, mi elección", afirma el recluso en el reporte, revelando que la conoció en su adolescencia, mucho antes de los hechos que lo llevaron tras las rejas. La pareja espera un hijo, una noticia que surge en medio de su turbulento historial sentimental. Vale mencionar que, en 2018, Vázquez se casó con otra interna, pero la relación se rompió cuando ella obtuvo la libertad condicional, dejándolo con una sensación de "engaño y estafa".



El informe también destaca la red de apoyo de Vázquez en prisión: recibe visitas regulares de su madre, su hermana, amigos y, sorprendentemente, de un primo de Wanda Taddei. Además, mantiene contacto telefónico constante con su hija de 19 años, que reside en el exterior.

Sin embargo, la posibilidad de beneficios penitenciarios ha encendido las alarmas. El juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, evalúa autorizar salidas transitorias que permitirían a Vázquez abandonar la cárcel por periodos de 12 a 72 horas.



La familia de Taddei ha expresado un rotundo rechazo a cualquier indulto o permiso.