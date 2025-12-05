5 de diciembre de 2025
RECAMBIO
Una massista quedó al frente del Concejo en Morón
Sibila Botti es la nueva presidenta del órgano legislativo de ese distrito del Gran Buenos Aires.
La massista Sibila Botti es la nueva presidenta del Concejo Deliberante de Morón. La edil fue ungida como titular del cuerpo en la sesión preparatoria realizada hoy, en una votación en la que obtuvo 14 votos contra 10.
De esta manera, el Frente Renovador retiene la presidencia del Concejo moronense. La vicepresidencia primera fue para el sector del peronismo local que responde al intendente Lucas Ghi, y el kirchnerismo referenciado en el exintendente Martín Sabbatella mantiene la secretaría legislativa.
Botti responde al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. En la sesión preparatoria, le agradeció la confianza y el acompañamiento.
La flamante presidenta del CD dijo que procurará que el cuerpo esté “abierto al diálogo y orientado a sancionar iniciativas en beneficio del pueblo de Morón”.