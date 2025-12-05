Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de diciembre de 2025 OXÍGENO FINANCIERO

Argentina regresa al mercado de deuda y baja el riesgo país: emitirá un bono al 6,5%

La nueva licitación del Bonar 2029N se realizará bajo la ley argentina, con suscripción en dólares, y forma parte de la estrategia oficial para evitar el uso de reservas del Banco Central y ordenar el perfil de deuda externa.

