5 de diciembre de 2025
ESCÁNDALO
Se picó en José C. Paz: tensión y piñas durante la jura de concejales
La concejala libertaria María Amoroso denunció agresiones dentro y fuera del recinto, aseguró que un militante terminó con la mandíbula fracturada y radicó una denuncia en la fiscalía. Videos del escándalo se viralizaron en las redes.
El acto de asunción de los nuevos concejales en José C. Paz terminó este viernes en un verdadero escándalo, con sillazos, golpes e insultos entre militantes que responden al intendente peronista Mario Ishii y seguidores de La Libertad Avanza. Lo que debía ser una ceremonia institucional se convirtió en una escena de tensión que escaló en cuestión de minutos.
La protagonista del momento fue la flamante concejala libertaria María Amoroso, quien denunció que su espacio fue atacado tanto dentro del recinto como en las afueras del edificio municipal. Según afirmó, uno de sus militantes sufrió la fractura de su mandíbula y otros resultaron golpeados en medio de una feroz pelea.
Los incidentes comenzaron poco después de la jura de Amoroso, cuando la militancia libertaria celebró levantando los brazos y al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”. Esa demostración despertó la furia de un grupo de seguidores peronistas presentes, lo que derivó en insultos cruzados y cánticos cada vez más fuertes. La tensión subió rápido y terminó en empujones, golpes e incluso sillazos, de acuerdo a las imágenes que circularon más tarde en las redes sociales.
En X, un usuario libertario acusó directamente a Ishii de “no asegurar la zona”, mensaje que fue replicado por la propia concejala. Amoroso también compartió videos que muestran tanto el clima hostil durante su jura como los empujones y golpes posteriores. Uno de los registros, filmado por un seguidor libertario, captó el momento exacto en el que empezaron los sillazos.
Una vez fuera del recinto, las agresiones no se frenaron. Hubo nuevas discusiones, insultos y forcejeos entre ambos sectores. En medio del caos, Amoroso intentó calmar a su militancia, aunque terminó enfrentándose verbalmente con un seguidor del intendente. Tras el episodio, se dirigió a una fiscalía para radicar una denuncia formal por las lesiones sufridas por sus simpatizantes.
“En José C. Paz en mi asunción le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos. Hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante de 16, otro bañando en sangre porque los agarraban de a ocho contra uno”, relató Amoroso en sus redes, visiblemente indignada.
Minutos después, agregó: “Estoy saliendo de la fiscalía para ir a la clínica a ver a mis militantes. Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. La Libertad Avanza les guste o no”. La tensión política en el distrito volvió a quedar expuesta, esta vez con un nivel de violencia que encendió alarmas en todos los sectores.