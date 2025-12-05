5 de diciembre de 2025
EN EEUU
Sorteo del Mundial: Argentina tiene un grupo accesible y un cruce difícil en 16avos
La Selección será cabeza de serie del grupo J y enfrentará a Austria, Argelia y Jordania. Trump apoyó a Milei en la previa de la ceremonia
El sorteo del Mundial 2026 dejó confirmada la hoja de ruta de la Argentina, que integrará el Grupo J como cabeza de serie. La selección conducida por Lionel Scaloni compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania, un trío que combina potencia física, orden táctico y velocidad, lo que promete un arranque exigente para el campeón vigente.
Argelia llega con un recambio profundo y una generación que mezcla experiencia y futbolistas de ligas europeas, mientras que Austria sostiene hace años una estructura sólida, con presión alta y despliegue constante. Jordania, por su parte, aparece como la cenicienta del grupo, aunque viene de crecer en el plano continental y de afianzarse como un rival incómodo para cualquiera.
El nuevo formato con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos marcó otra jornada de expectativa global. Los primeros dos de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la instancia de 32avos, lo que abre más margen para sorpresas y cambios de mapa futbolístico.
A continuación, cómo quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Para la Argentina, el calendario definitivo de partidos se conocerá en las próximas horas, cuando la FIFA confirme sedes y horarios. Lo cierto es que el conjunto nacional tendrá un grupo accesible en los papeles, pero con rivales que pueden complicar si el nivel no es alto desde el debut.
Con el sorteo ya consumado, comienza una nueva cuenta regresiva: el camino para defender la corona mundial está dibujado. El cruce en 16avos de final será con el segundo del grupo H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La lógica indicaría que tanto españoles como uruguayos podrían ser los rivales de la selección de Scaloni.
En la previa del sorteo, el presidente norteamericano Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario