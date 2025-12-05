5 de diciembre de 2025
POSTURAS
El campo repudió el endeudamiento y la negociación por “cargos y beneficios para la política”
Desde Carbap fueron contundentes en manifestar su rechazo al proyecto de financiamiento de Kicillof. Sostuvieron que solo es bueno endeudarse para “obras estratégicas, infraestructura y desarrollos que perduren en el tiempo”
Luego de la maratónica jornada donde se aprobó el proyecto de Financiamiento que solicitaba el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el campo también sentó postura contra la iniciativa.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), expresaron su “firme repudio a la aprobación —a la madrugada y a espaldas de la sociedad— del endeudamiento bonaerense, acompañado por la ampliación del directorio del BAPRO y la creación de nuevos cargos políticos”.
A través de un comunicado que lanzaron por redes sociales, la entidad que conduce Ignacio Kovarsky sentenció que “la forma y el contenido exponen la responsabilidad compartida del oficialismo y de muchos sectores de la oposición que eligieron avalar esta maniobra”.
“El endeudamiento, cercano a los USD 3.700 millones, no se sustentó en un plan claro, transparente, ni orientado al desarrollo provincial, sino en una negociación centrada en cargos y beneficios para la política”, aseguraron.
Allí lanzaron todos los problemas estructurales que tiene el territorio bonaerense: “En una provincia donde los bonaerenses conviven con rutas destruidas, falta de obras hídricas, escuelas y hospitales en emergencia y servicios públicos colapsados, es inadmisible que los acuerdos legislativos hayan priorizado acomodar nombres antes que resolver problemas estructurales”.
“CARBAP sostiene que endeudar a la Provincia solo es sostenible cuando esos recursos se destinan a obras estratégicas, infraestructura y desarrollos que perduren en el tiempo, fácilmente auditables, pero nunca para gastos corrientes ni para ampliar estructuras políticas que no aportan al futuro de la provincia ni a la calidad de vida de su gente. Esperamos que en un futuro la nueva conformación de la legislatura abandone esas viejas prácticas que no se animan a contar de frente a la sociedad”, cerraron.