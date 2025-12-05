5 de diciembre de 2025
NACIONALES
Los detalles del anuncio sobre la vuelta de Argentina a los mercados internacionales
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la emisión de un bono en dólares bajo ley local, vencimiento en 2029 y tasa del 6.5%. El objetivo es refinanciar vencimientos de deuda en enero, evitando presiones sobre las reservas y manteniendo la estabilidad cambiaria
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes el retorno del país a los mercados internacionales de capitales tras casi seis años de ausencia. La medida implica la emisión de un nuevo bono en dólares bajo legislación local, con vencimiento en 2029 y una tasa de interés del 6.5%, destinado principalmente a cubrir vencimientos de deuda en enero próximo.
El ministro hizo el anuncio durante una conferencia de prensa, donde enfatizó que esta operación representa un paso clave hacia la estabilización financiera del país. "Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono al 2029 con una tasa de 6.5%", declaró Caputo, destacando que se trata de la primera colocación de deuda en mercados globales desde 2019.
El nuevo instrumento financiero, emitido en dólares, busca refinanciar obligaciones existentes, evitando presiones sobre las reservas del Banco Central y manteniendo el esquema cambiario actual sin modificaciones inmediatas.
Detalles de la nueva deuda
Según lo detallado por Caputo, el bono tendrá las siguientes características:Monto: No se especificó un monto fijo inicial, pero se licitará para cubrir los vencimientos de enero, estimados en alrededor de miles de millones de dólares en compromisos pendientes.
Plazo: Cuatro años, con vencimiento en 2029.
Tasa de interés (cupón): 6.5% anual, una tasa considerada competitiva en el contexto actual de los mercados emergentes.
Legislación: Bajo ley argentina, lo que facilita el proceso y reduce riesgos para inversores locales e internacionales interesados.
Propósito: Principalmente, pagar deudas vencidas en el corto plazo, como parte de una estrategia de refinanciamiento que busca extender plazos y reducir costos financieros.
Este regreso se produce en medio de un contexto económico desafiante, con Argentina enfrentando altos niveles de inflación y presiones sobre el dólar, pero con señales de mejora en la confianza de los inversores internacionales. Analistas destacan que la tasa del 6.5% es significativamente más baja que las emitidas en el pasado, reflejando una percepción positiva del plan económico del gobierno de Javier Milei.
El presidente Javier Milei no tardó en elogiar a su ministro a través de sus redes sociales, calificándolo como "el mejor de todos los tiempos" y celebrando el anuncio como un logro histórico.
"Esto demuestra que estamos en el camino correcto hacia la recuperación", escribió Milei, quien junto a Caputo había anticipado esta movida en eventos empresariales recientes.
Sin embargo, críticos opositores cuestionan si esta nueva deuda no agravará la carga financiera del país a largo plazo, recordando defaults pasados. Caputo, por su parte, ratificó que no habrá cambios en el crawling peg (devaluación gradual) ni en otras políticas clave, enfocándose en la sostenibilidad fiscal.La licitación del bono se llevará a cabo en los próximos días, y se espera una fuerte demanda de inversores globales, atraídos por el rendimiento y la estabilidad relativa. Este paso podría abrir la puerta a futuras emisiones, consolidando el regreso de Argentina al financiamiento internacional tras años de aislamiento.