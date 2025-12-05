Los detalles del anuncio sobre la vuelta de Argentina a los mercados internacionales

LEGISLATURA

Los bloques van poniendo nombre y apellido a los sillones vacantes en Diputados Con el control del tándem Máximo Kirchner - Sergio Massa en la conducción de la Cámara Baja, los diferentes espacios políticos fueron definiendo vicepresidencias y presidencias de bloques. Unión y Libertad y la UCR ya tendrían su postulantes para secundar a Alejandro Dichiara al mando del cuerpo.