Inédito: una megaplanta de golosinas paró la producción hasta el año que viene

Mondeléz Argentina detuvo la operación de sus instalaciones en Pacheco y les dio a los 2300 trabajadores una semana de vacaciones y otra de licencia. Es por la caída en las ventas. Primera vez en la historia de la compañía que pasa esto.

