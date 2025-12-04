4 de diciembre de 2025
ROSCA Y CARGOS
Defensa del PRO en la polémica por el endeudamiento: “Votamos lo que está bien”
La bancada liderada por Matías Ranzini, que recalará en el BAPRO, salió a aclarar que “no se creó ningún cargo nuevo para el PRO” en la entidad oficial y que sólo se trata de una renovación. Dijo que votaron parcialmente a favor del proyecto de Kicillof porque “ser opositores no significa obstaculizar todo”.
El bloque de diputados bonaerenses del PRO salió a defenderse hoy en medio de la controversia por el acuerdo que le permitió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contar con la Ley de Financiamiento para 2026, y a aclarar que “no se creó ningún cargo nuevo para el PRO” en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).
Esta aclaración surge en medio de acusaciones de diversos frentes por la designación de dos diputados proístas en el banco oficial, cuyo directorio fue modificado para incluir más miembros, como parte del acuerdo entre el oficialismo y la oposición para conseguir apoyo para la ley, que incluye la autorización para endeudar a la Provincia por 3685 millones de dólares el año que viene.
Matías Ranzini pasará de presidir la bancada amarilla a ocupar un sillón en el directorio del PRO, así como el también diputado provincial Adrián Urreli. Sin embargo, desde el bloque amarillo subrayaron que se trató de un reemplazo normal de representantes y no de un premio adicional por votar parcialmente a favor.
“Nuestro espacio ocupó los lugares correspondientes a la oposición en distintos órganos colegiados que requieren acuerdos parlamentarios, y en los que el PRO debía colocar sus reemplazos pertinentes como en el Banco Provincia y en el Consejo General de Educación. No se agregó ningún cargo nuevo para el PRO ni se amplió la estructura; simplemente se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición”, subrayó la bancada proísta en un comunicado difundido hoy. “Éstos son organismos constitucionales y la pluralidad requerida son indispensables para el control y la transparencia de ellos. Aducir otras cuestiones es faltar a la verdad.”
Desde el PRO explicaron que votaron parte del endeudamiento requerido por Kicillof porque rechazarlo de plano hubiera sido “irresponsable”.
“Nuestra conducta se basó en dos pilares innegociables: la responsabilidad fiscal para cuidar las cuentas de la provincia y el control estricto para evitar el despilfarro del kirchnerismo”, explicaron los diputados. “No acompañamos la autorización de nueva deuda, ya que no venía con el destino específico de inversión. Sí accedimos a acompañar el rollover para el refinanciamiento de deuda anterior. Negar esta herramienta hubiera sido irresponsable con el futuro de los bonaerenses.”
“Dimos el debate y las explicaciones de estas decisiones en el recinto, porque ser oposición a un gobierno no significa que debamos obstaculizar todo sino que es ser coherentes con lo que pregonamos: votar lo que está bien, no votar lo que creemos que no y decirlo en el lugar institucional correcto. Eso hicimos”, concluye el comunicado del bloque del PRO.