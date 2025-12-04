Defensa del PRO en la polémica por el endeudamiento: “Votamos lo que está bien”

LETRA CHICA

Cómo será el financiamiento y el Gordo de Navidad que celebran los intendentes El acuerdo legislativo terminó de cerrarse con un paquete que incluye un fondo municipal de $350 mil millones, la condonación total de deudas y nuevas reglas para evitar caídas bruscas del CUD. Un combo largamente reclamado por los jefes comunales de todos los signos políticos.