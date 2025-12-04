Apps
DRÁSTICO

Un intendente anunció que eliminará 107 tasas municipales

Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles, envió el proyecto de ordenanza fiscal para 2026 que dispone recortar más de un centenar de gravámenes. También apunta a una suba de sólo el 10% respecto de este año.

El intendente del partido bonaerense de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, se propone eliminar no menos de 107 tasas, derechos y contribuciones para el año próximo.

Así lo anunció al presentar el proyecto de ordenanza fiscal para 2026 que enviará al Concejo Deliberante y que prevé también un aumento de las tasas municipales de sólo el 10% respecto del nivel de este año, “la actualización más baja de la última década”, según destacó el jefe comunal.

Matzkin ya envió al cuerpo deliberativo el proyecto de ordenanza, en el que también se disponen descuentos y beneficios para quienes paguen en tiempo y forma o incluso con adelanto, y también para quienes opten por formas de pago electrónico.

Además, el alcalde anunció el recambio de parte de su gabinete, con nuevos titulares en las áreas de Deportes, Ingresos Públicos y Compras y en el hospital municipal.

Matzkin subrayó que Coronel Pringles alcanzará el equilibrio fiscal por noveno año consecutivo y llevó tranquilidad a los 935 trabajadores municipales sobre el pago en tiempo y forma del aguinaldo de fin de año.
 

