4 de diciembre de 2025

Un intendente anunció que eliminará 107 tasas municipales

Lisandro Matzkin, de Coronel Pringles, envió el proyecto de ordenanza fiscal para 2026 que dispone recortar más de un centenar de gravámenes. También apunta a una suba de sólo el 10% respecto de este año.

