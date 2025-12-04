4 de diciembre de 2025
LEGISLATURA
Críticas opositoras por la maratónica sesión para aprobar el endeudamiento
Legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza manifestaron su descontento por lo ocurrido durante el tratamiento del proyecto de Financiamiento. Operaciones de la “vieja política” y reproches al gobernador por “endeudarse para financiar el déficit”.
Luego de la eterna jornada de miércoles donde la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto de financiamiento que solicitaba el Ejecutivo, dirigentes de La Libertad Avanza cuestionaron duramente tanto al oficialismo bonaerense, como los sectores opositores que apoyaron el endeudamiento.
Durante la jornada pasó de todo, desde las constantes idas y vueltas para poder llegar a consensos, hasta el encontronazo entre Santiago Passaglia y Alexis Guerrera porque el intendente nicoleño no pudo asumir a su banca tras su pedido de licencia hace dos años.
Tras la aprobación del endeudamiento, los libertarios fueron tajantes contra el gobierno y sus aliados para aprobar este proyecto. Uno de ellos fue el senador Carlos Curestis, quien sentenció: “Lo que vimos anoche en la Legislatura es una muestra clara de cómo opera la vieja política: acuerdos a puertas cerradas, reparto de cargos y más gasto para sostener un sistema que solo beneficia a la casta”.
“El gobernador Kicillof volvió a elegir el camino más dañino: endeudarse para financiar el déficit que él mismo sostiene, en lugar ajustar y ordenar el gasto político. La creación de nuevos cargos en el directorio del Banco Provincia es un despropósito. Mientras miles de bonaerenses hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes, la provincia aumenta estructuras y agranda el Estado para negociar votos”, añadió el titular del bloque libertario en el Senado.
Por su parte, criticó: “En vez de trabajar para equilibrar las cuentas, el gobernador negoció más deuda y más cargos. Es el mundo del revés: aumenta el déficit en lugar de buscar el equilibrio fiscal. La vieja política funciona así: consigue acompañamiento legislativo creando lugares para amigos, militantes o aliados coyunturales. Eso es exactamente lo que vimos anoche”.
Desde La Libertad Avanza fuimos claros y coherentes: no vamos a acompañar ningún proyecto que implique más gasto político, más déficit y más endeudamiento innecesario. Mientras Kicillof consolida un Estado gigante e ineficiente, nosotros proponemos un Estado austero, profesional y enfocado en la gente, no en la política. A partir de la semana que viene seremos más legisladores de LLA en ambas cámaras por lo que vamos a redoblar la pelea para terminar con estas prácticas”, cerró el legislador.
Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, también dejó un fuerte mensaje en su cuenta de X para repudiar lo acontecido durante la madrugada: “La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires está siendo el escenario, una vez más, de lo que significan las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre. Esos mismos de siempre con tal de negociar cargos, son capaces de endeudar a los bonaerenses, el futuro de todos nosotros y facilitarle el trabajo a Kicillof para prescindir del poder legislativo los próximos dos años y así correr la carrera a la Presidencia”.