Banqué el endeudamiento, recomponeme los salarios: mensaje de ATE a Kicillof
El gremio de trabajadores estatales envió una nota al ministerio de Trabajo pidiendo la reapertura de paritarias. Aseguran que el objetivo es "garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación y lograr que puedan recuperar el poder adquisitivo".
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó mediante una nota enviada al ministerio de Trabajo bonaerense la reapertura de la mesa de negociación colectiva de la administración pública provincial.
Según expresó el gremio, el objetivo es dar continuidad a la negociación salarial correspondiente al período 2025, en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de los trabajadores estatales encuadrados en la Ley 10.430.
“En nuestra organización entendemos indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto, entre el Estado provincial y los sindicatos, para sostener la paritaria abierta y permanente, que nos permita actualizar los haberes de los trabajadores bonaerenses, con el objetivo de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero además, logremos recuperar el poder adquisitivo salarial”, señala el texto de la misiva.
Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, precisó que “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento. Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.
Cabe recordar que en la tarde del miércoles, en la previa al debate por el Endeudamiento, un centenar de representantes sindicales se manifiestan a las puertas del parlamento bonaerense para apoyar al oficialismo y presionar para la aprobación de la toma de deuda por un monto de hasta algo más de 3.000 millones de pesos.
Tras realizar una asamblea en la puerta de la Legislatura, los dirigentes presentaron un documento “exigiendo a las y los legisladores que se voten las leyes que la Provincia necesita para hacer frente al brutal ajuste del gobierno Nacional”, señalaron.
A la cabeza de la manifestación se encuentraban varios dirigentes gremiales, entre ellos el ex titular de ATE Provincia y titular de la CTA Buenos Aires, Oscar de Isasi y el secretario adjunto de esa Confederación, Raúl Calamante, además del secretario General de ATE-Provincia, Claudio Arévalo.