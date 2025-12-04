Apps
Jueves, 4 diciembre 2025
Argentina
Buenos Aires
4 de diciembre de 2025
JUSTICIA

La Suprema Corte lanzó una guía para audiencias sobre delitos por razones de género

El máximo tribunal bonaerense aprobó la guía para mejorar el tratamiento de las causas vinculadas a la violencia de género

La Suprema Corte lanzó una guía para audiencias sobre delitos por razones de género
Mediante Resolución SC 3302, la Suprema Corte de Justicia (SCBA) aprobó la Guía de Buenas Prácticas para la Organización de Audiencias en Procesos Penales Vinculados a Delitos por Razones de Género.

La misma fue elaborada por Comisión Permanente en materia de Género e Igualdad del Tribunal en conjunto con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

Ello en orden a profundizar las pautas dadas por la Guía de Género dispuesta por Resolución SC 189/24 para prevenir la revictimización en audiencias penales orales en las que se debaten delitos vinculados a dichas cuestiones.

Asimismo, dispuso que la Comisión de Género e Igualdad de la SCBA realice el seguimiento de las medidas previstas y encomendó al Instituto de Estudios Judiciales la capacitación en los distintos departamentos judiciales sobre su contenido.
 

Buenos Aires

