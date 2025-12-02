2 de diciembre de 2025
IMPUESTAZO
Intendente se juega un pleno para 2026 y propone aumentos de tasas de más del 100%
El Presupuesto de Gastos y la Fiscal e Impositiva propuesta por Fernando Bouvier (Arrecifes) indica que las tasas y contribuciones fijas aumentarán un 100% respecto de los valores actuales, y un 168% si se comparan con las que se cobraron durante el primer semestre de 2025.
Este lunes ingresaron al Concejo Deliberante las dos ordenanzas que determinarán la actividad económica de la Municipalidad de Arrecifes en 2026: el Presupuesto de Gastos y la Fiscal e Impositiva. Ambas llegan con un dato que encendió todas las alarmas: las tasas y contribuciones fijas aumentarán un 100% respecto de los valores actuales, y un 168% si se comparan con las que se cobraron durante el primer semestre de 2025.
En otras áreas, los incrementos son aún más significativos. La Red Vial pasará a cobrarse por hectárea y quedará atada al precio del litro de nafta, mientras que Seguridad e Higiene se reconfigura bajo un esquema de categorías: menores subas para comercios más chicos y aumentos considerablemente mayores para los de mayor envergadura, entre otros cambios. Según se conoce hasta ahora, es la suba más elevada entre todos los municipios de la provincia de Buenos Aires.
El Presupuesto 2026 asciende a $25.706 millones, apenas un 13% más que los $22.726 millones proyectados para 2025, muy por debajo del 24% de inflación estimado por el Gobierno nacional para el próximo año. Además, el cálculo oficial no contempla incrementos en los sueldos básicos del personal municipal.
La tensión política es inevitable: el intendente de Arrecifes pertenece a La Libertad Avanza, espacio conducido por el presidente Javier Milei, quien bajó línea para que los aumentos de impuestos no superen la inflación proyectada para 2026. El contraste entre esa directiva y la magnitud del aumento local promete profundizar el debate.
En los próximos días, el Concejo Deliberante convocará a una sesión extraordinaria para dar ingreso formal a ambas ordenanzas. Luego, como marca el procedimiento, los proyectos serán enviados a comisión para su análisis. Con la renovación de la mitad de las bancas el 10 de diciembre, la aprobación o el rechazo quedará en manos de la nueva conformación legislativa.
Cuando las iniciativas regresen al recinto tras su paso por comisión, se verá si algún bloque impulsa modificaciones, qué alternativas propone la oposición y, sobre todo, quiénes serán los concejales que acompañen este fuerte aumento y quiénes se desmarquen del impuestazo más grande de la provincia.