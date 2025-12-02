Volver | La Tecla Municipios 2 de diciembre de 2025 IMPUESTAZO

Intendente se juega un pleno para 2026 y propone aumentos de tasas de más del 100%

El Presupuesto de Gastos y la Fiscal e Impositiva propuesta por Fernando Bouvier (Arrecifes) indica que las tasas y contribuciones fijas aumentarán un 100% respecto de los valores actuales, y un 168% si se comparan con las que se cobraron durante el primer semestre de 2025.

