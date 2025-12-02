Apps
Martes, 2 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
2 de diciembre de 2025
IMPUESTAZO

Intendente se juega un pleno para 2026 y propone aumentos de tasas de más del 100%

El Presupuesto de Gastos y la Fiscal e Impositiva propuesta por Fernando Bouvier (Arrecifes) indica que las tasas y contribuciones fijas aumentarán un 100% respecto de los valores actuales, y un 168% si se comparan con las que se cobraron durante el primer semestre de 2025.

Intendente se juega un pleno para 2026 y propone aumentos de tasas de más del 100%
Compartir

Este lunes ingresaron al Concejo Deliberante las dos ordenanzas que determinarán la actividad económica de la Municipalidad de Arrecifes en 2026: el Presupuesto de Gastos y la Fiscal e Impositiva. Ambas llegan con un dato que encendió todas las alarmas: las tasas y contribuciones fijas aumentarán un 100% respecto de los valores actuales, y un 168% si se comparan con las que se cobraron durante el primer semestre de 2025.

En otras áreas, los incrementos son aún más significativos. La Red Vial pasará a cobrarse por hectárea y quedará atada al precio del litro de nafta, mientras que Seguridad e Higiene se reconfigura bajo un esquema de categorías: menores subas para comercios más chicos y aumentos considerablemente mayores para los de mayor envergadura, entre otros cambios. Según se conoce hasta ahora, es la suba más elevada entre todos los municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Presupuesto 2026 asciende a $25.706 millones, apenas un 13% más que los $22.726 millones proyectados para 2025, muy por debajo del 24% de inflación estimado por el Gobierno nacional para el próximo año. Además, el cálculo oficial no contempla incrementos en los sueldos básicos del personal municipal.

La tensión política es inevitable: el intendente de Arrecifes pertenece a La Libertad Avanza, espacio conducido por el presidente Javier Milei, quien bajó línea para que los aumentos de impuestos no superen la inflación proyectada para 2026. El contraste entre esa directiva y la magnitud del aumento local promete profundizar el debate.

En los próximos días, el Concejo Deliberante convocará a una sesión extraordinaria para dar ingreso formal a ambas ordenanzas. Luego, como marca el procedimiento, los proyectos serán enviados a comisión para su análisis. Con la renovación de la mitad de las bancas el 10 de diciembre, la aprobación o el rechazo quedará en manos de la nueva conformación legislativa.

Cuando las iniciativas regresen al recinto tras su paso por comisión, se verá si algún bloque impulsa modificaciones, qué alternativas propone la oposición y, sobre todo, quiénes serán los concejales que acompañen este fuerte aumento y quiénes se desmarquen del impuestazo más grande de la provincia.

 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

ENDEUDAMIENTO

Kicillof: "No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia"

Junto a intendentes y legisladores, el gobernador bonaerense brindó un mensaje en el Salón Dorado donde volvió a insistir para que el proyecto de Financiamiento tenga luz verde en la Legislatura. Hubo alcaldes radicales que se hicieron presentes para apoyar el reclamo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aparecen cada vez más cargos para el Bapro en la búsqueda de lograr el Endeudamiento

El endeudamiento quedó en pausa y la interna peronista expone a Kicillof en plena pulseada

Kicillof: "No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia"

Tras el mensaje de Kicillof, reclaman que los legisladores estén “a la altura”

Oficializan la salida de Alberto Sileoni de Educación y la designación de Flavia Terigi en su reemplazo

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET