1 de diciembre de 2025 REPERCUSIONES

Tras el mensaje de Kicillof, reclaman que los legisladores estén “a la altura”

Una integrante camporista del gabinete provincial dijo que “no hay ninguna diferencia interna” en el peronismo sobre la necesidad de aprobar el endeudamiento. Un intendente kicillofista consideró “fundamental” que se apruebe la ley. Desde la oposición llamaron “cara de piedra” al Gobernador.

