1 de diciembre de 2025
REPERCUSIONES
Tras el mensaje de Kicillof, reclaman que los legisladores estén “a la altura”
Una integrante camporista del gabinete provincial dijo que “no hay ninguna diferencia interna” en el peronismo sobre la necesidad de aprobar el endeudamiento. Un intendente kicillofista consideró “fundamental” que se apruebe la ley. Desde la oposición llamaron “cara de piedra” al Gobernador.
Luego de la conferencia de prensa que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó junto a decenas de intendentes y funcionarios, en la que insistió en que la Legislatura bonaerense apruebe su pedido para tomar deuda por 3685 millones de dólares, se hicieron oír voces de apoyo a su reclamo y también críticas.
La camporista Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (y una de las cuatro dirigentes cristinistas en el gabinete de Kicillof), dijo a La Tecla: “El Gobernador acaba de hacer un diagnóstico de una situación muy crítica para todos los bonaerenses, no solamente para el gobierno de la provincia. Esperamos que toda la Legislatura esté a la altura de las circunstancias, porque, como él lo explicó muy bien, es en defensa de la vida cotidiana de los bonaerenses”.
Saintout dijo que “en este punto no hay ninguna diferencia interna” y que “todo el peronismo va a acompañar al Gobernador, como lo viene acompañando hace mucho tiempo, pero en esto en particular, con mucha contundencia”.
Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, dijo que en su municipio se triplicó la demanda de alimentos. “Hay 18.000 vecinos que están siendo asistidos en términos alimentarios, en un pueblo que tiene 180.000 habitantes. Estamos hablando del 10% del total de su población”, enfatizó.
“Más allá de las obras de infraestructura frenadas por el gobierno nacional, seguimos dando respuesta. Pero también es cierto que la Provincia y los municipios tienen un límite”, dijo Descalzo. “Y además, estos ciudadanos aportan cotidianamente al Tesoro nacional, y no ven reflejada una respuesta en los territorios.”
El alcalde consideró que la autorización para el endeudamiento “es fundamental”.
“Es el financiamiento de una deuda que no contrajo el gobernador actual: la contrabajo María Eugenia Vidal. Y lo que estamos pidiendo es simplemente que nos permitan refinanciar esa deuda para cumplir con esa obligación que tiene la Provincia pero que no lo podemos hacer con el presupuesto provincial: lo tenemos que hacer con financiamiento”, manifestó Descalzo, y señaló, además: “Todos sabemos que el Gobernador ha sido siempre muy responsable en términos económicos, debido a su transparencia y honestidad”.
En cambio, desde la oposición hubo voces críticas. La senadora provincial de La Libertad Avanza (LLA) Florencia Arietto manifestó: “Cara de Piedra Kicillof pide endeudarse para pagarse la campaña y miente diciendo que no tiene plata, pero manda una ley del INCAA bonaerense, tiene 4 billones de déficit y más de 70.000 empleados nuevos desde 2021 a la fecha. Es un escándalo lo que han hecho con la provincia de Buenos Aires en las últimas décadas”.
Kicillof brindó una conferencia de prensa esta tarde en la que insistió en que los legisladores aprueben su proyecto de ley de financiamiento para el año próximo. Lo hizo rodeado de jefes comunales y también de funcionarios de su gobierno.
Entre los intendentes presentes se encontraban Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fernando Espinoza (La Matanza), Marisa Fassi (Cañuelas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Martín Randazzo (General La Madrid), Lisandro Hourcade (Lezama), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Fernando Moreira (San Martín), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Francisco Echarren (Castelli), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Ricardo Alessandro (Salto), Mariel Fernández (Moreno), Sergio Barenghi (Bragado), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Succurro (Salliqueló), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Gustavo Menéndez (Merlo) y Julio Alak (La Plata).
Todo es incertidumbre en la negociación por el endeudamiento. Desde el entorno del Gobernador afirman que la intención es que las autoridades de las cámaras no se discutan en la sesión de este miércoles sino la semana que viene. Desde La Cámpora y el massismo, sin embargo, buscan ponerlo en la mesa pasado mañana.