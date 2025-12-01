Volver | La Tecla Municipios 1 de diciembre de 2025 BUSCANDO FONDOS FRESCOS

Otro intendente declarará a su distrito en emergencia y tiene juicios para vender

Se trata de Mauro Poletti, de Ramallo. Envió al Concejo un proyecto para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa, y escucha ofertas por demandas ya ganadas a empresas como Siderar.

Compartir