Apps
Lunes, 1 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
1 de diciembre de 2025
CUáDRUPLE CRIMEN DE LA PLATA

A 14 años de la masacre, dos testigos enfrentan cargos por falso testimonio

Estas personas que declararon en la causa, hoy asistirán a una audiencia tras haber implicado erróneamente a un inocente

A 14 años de la masacre, dos testigos enfrentan cargos por falso testimonio
Compartir

En noviembre del 2011, Bárbara Santos, su hija Micaela, su madre Susana Bartoli y una amiga, Marisol Pereyra fueron asesinadas brutalmente en una vivienda del barrio La Loma. Luego de una investigación repleta de aciertos y desencuentros, la policía encontró al culpable, y logró una condena. Se trató de La Hiena Quiroga, un artesano y albañil que trabajaba en esa casa.

Ahora, dos testigos que declararon en la causa, serán juzgados por haber mentido sobre la identidad del asesino e involucrar falsamente a Osvaldo Martínez (Pareja de Santos), que quedó bajo sospecha en la investigación inicial, pese a no tener vínculo con los hechos.

Los imputados son un remisero, Marcelo Tagliaferro, y una exvecina del PH donde se produjo la masacre, Patricia Luján Godoy. Ambos aseguraron haber visto a un hombre, con el torso desnudo, salir del lugar tras los asesinatos. Luego identificaron a Martínez. Sin embargo, con el avance de la búsqueda, se comprobó que no existían pruebas forenses que lo ubicaran en la escena, y su coartada quedó verificada.

Se buscará determinar la responsabilidad de Tagliaferro y Godoy por haber entorpecido la investigación con testimonios falsos. En caso de ser encontrados culpables, podrían recibir penas de hasta diez años de prisión.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PLAN B

Un revoleo de cargos en el Bapro en busca de manos alzadas por el Endeudamiento

El Ejecutivo y la oposición negocian nuevos sillones en la conducción de la entidad, aunque no se incrementaría el número de directores. El oficialismo busca 62 manos que acompañen en Diputados. El Fondo para intendentes y lugares en la Corte y el sistema judicial, en el centro de la escena.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El endeudamiento quedó en pausa y la interna peronista expone a Kicillof en plena pulseada

Un revoleo de cargos en el Bapro en busca de manos alzadas por el Endeudamiento

Oficializan la salida de Alberto Sileoni de Educación y la designación de Flavia Terigi en su reemplazo

Lo que dejó el Congreso de LLA en Mar del Plata: Milei ordenó la tropa bonaerense

Una tasa que hace ruido: una diputada K impulsa un gravamen a "los pedos de las vacas"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET