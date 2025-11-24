Quién reemplaza a Juan José Mussi en la intendencia de Berazategui
La muerte el histórico intendente de Berazategui dejó un fuerte dolor en el peronismo bonaerense. Su reemplazante será el primer concejal de la lista del año 2023
Esta tarde falleció el histórico intendente de Berazategui, Juan José Mussi, un dirigente querido en todo el peronismo bonaerense, y respetado por los opositores por su fuerte vocación y desempeño en la función pública. Fue seis veces intendente del distrito, además de tener un paso como diputado provincial, ministro de Salud bonaerense y secretario de Medio Ambiente durante la segunda gestión de Cristina Kirchner
Los restos del exintendente serán velados este martes en el Complejo Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, ubicado en la calle 148 y 18 del distrito de Berazategui. La primera dirigente en lamentarse por su partida fue Cristina Fernández de Kirchner. Luego recibió mensajes de cariño por parte de toda la dirigencia del peronismo bonaerense.
Mussi fue uno de los impulsores de la limpieza del Riachuelo, además de ser director del Hospital San Martín de la ciudad de La Plata. Cuando fue secretario de Medio Ambiente, dejó el municipio en manos de su hijo, Patricio Mussi, quien estuvo en el sillón municipal hasta el año 2019.
Carlos Balor
Tras la partida del histórico dirigente justicialista, se debe designar al nuevo intendente de Berazategui, quien deberá cumplir dicha función hasta el año 2027. El reemplazante será un dirigente cercano al histórico barón del Conurbano y se trata de Carlos Balor. De acuerdo a la normativa vigente, "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél".
"En caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente, hasta que se verifique la elección del nuevo titular del Departamento Ejecutivo, la que se llevará a cabo en la primera renovación del Concejo Deliberante", continúa la norma.
Balor es el mano derecha de Juan José Mussi. Actualmente se desempeña como secretario de obras públicas del distrito, pero fue candidato a primer concejal en la elección del año 2023, por lo que le corresponde ser el sucesor de Juan José. El dirigente también encabezó la nómina de concejales en las elecciones de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019.