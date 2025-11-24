Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2025 QUERIDO POR TODOS

El adiós a Mussi: histórico dirigente justicialista con seis mandatos en Berazategui

Fue uno de los dirigentes con mayor recorrido en la política bonaerense. Un referente querido por la mayoría, con una extensa trayectoria en la función pública que deja una huella imborrable en su distrito.

Compartir