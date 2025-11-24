Apps
Lunes, 24 noviembre 2025
REPERCUSIONES

Despedida unánime a Juan José Mussi: dirigentes y vecinos expresan sus condolencias

La noticia del fallecimiento del intendente de Berazategui generó un fuerte impacto en la dirigencia política, que resaltó su dedicación a la gestión y su vínculo con la comunidad.

Despedida unánime a Juan José Mussi: dirigentes y vecinos expresan sus condolencias
El fallecimiento del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, generó una inmediata ola de mensajes de pesar de dirigentes políticos, funcionarios y referentes sociales de la provincia de Buenos Aires y del país. A través de redes sociales, distintas figuras expresaron su conmoción por la noticia y destacaron la trayectoria, el compromiso y el rol histórico de Mussi en la vida institucional de Berazategui.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, referentes nacionales y bonaerenses, intendentes de toda la región y legisladores de diferentes espacios compartieron condolencias a su familia y al municipio que condujo durante décadas. Muchos subrayaron su impronta de gestión, su presencia territorial y su vínculo directo con los vecinos, características que marcaron su extensa carrera política.

También su hijo, el exintendente Juan Patricio Mussi, junto a otros dirigentes del peronismo local, publicó mensajes emotivos en los que agradeció el acompañamiento y el reconocimiento hacia la figura de su padre. La comunidad de Berazategui se sumó con expresiones de afecto y gratitud hacia quien fue uno de los principales protagonistas del desarrollo del distrito.

 
 


