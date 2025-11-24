Profundo dolor en el peronismo bonaerense: falleció Juan José Mussi
El intendente de Berazategui falleció a sus 84 años. Dejó una huella imborrable en el distrito del Conurbano y su partida causó un gran dolor en la dirigencia peronista.
Esta tarde falleció el intendente de Berazategui, Juan José Mussi. A sus 84 años, partió uno de los intendentes con mayor recorrido en la provincia de Buenos Aires. Estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
El dirigente nació el 9 de enero de 1941. Fue médico y tuvo una extensa trayectoria en la política bonaerense. Tuvo seis mandatos como intendente de Berazategui, además de ser ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante dos mandatos.
Su primer mandato como jefe comunal de Berazategui fue en 1987, fue reelecto en 1991 y tres años más tarde fue ministro de salud bonaerense durante el mandato de Eduardo Duhalde. Volvió al distrito en 2003, luego de su salida de la cartera sanitaria. El intendente permaneció en el sillón municipal hasta el año 2010, para ser secretario de medio ambiente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En el año 2013 se presentó en la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria por la Tercera sección electoral. Luego fue candidato a concejal en 2017 y fue presidente del Concejo hasta el 2019, cuando volvió a la intendencia de Berazategui para suceder a su hijo Patricio Mussi.
En 2023 se presentó una vez más como candidato a intendente y resultó reelecto con el 55,66% de los votos, frente a 22,78% del candidato Benito Mario Molver, de La Libertad Avanza.
El dirigente también tuvo una fuerte trayectoria en el Partido Justicialista, siendo presidente partidario en Berazategui desde 1986 hasta 2017 y también como congresal en el PJ de la provincia de Buenos Aires. En la campaña para la última elección en la provincia de Buenos Aires había confirmado que sería la última vez que se presentaba como candidato. También obtuvo la victoria de manera categórica como candidato testimonial.
Quien debería reemplazar a Juan José Mussi como intendente es Carlos Balor, quien fuese primer candidato a concejal en las elecciones del 2023 y actualmente se desempeña como secretario de Obras Públicas de Berazategui. Todavía restan confirmaciones sobre el tema.
La primera dirigente que comunicó el fallecimiento del intendente fue la expresidenta y actual mandataria del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner: “Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”.