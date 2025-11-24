Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2025

Profundo dolor en el peronismo bonaerense: falleció Juan José Mussi

El intendente de Berazategui falleció a sus 84 años. Dejó una huella imborrable en el distrito del Conurbano y su partida causó un gran dolor en la dirigencia peronista.

Compartir