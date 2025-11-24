Es oficial: Sileoni renunció a la Dirección General de Cultura y Educación
El exfuncionario dejará el cargo por cuestiones personales para dejarle su lugar a Flavia Terigi. Agradeció al Gobernador “por la oportunidad de estar al frente del sistema educativo bonaerense”.
Se confirmó lo rumoreado durante todo el fin de semana. Alberto Sileoni renunció a su cargo como director general de Cultura y Educación, cargo que asumió en diciembre de 2021 en reemplazo de Agustina Vila.
Su reemplazante en el cargo será Flavia Terigi, quien pidió licencia como rectora de la Universidad Nacional de Capitán Sarmiento para asumir su lugar en el gabinete bonaerense. El gobernador enviará el pliego a la Legislatura para que se trate en las próximas semanas. El gobierno bonaerense emitió un comunicado para anunciar su salida.
“El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi como directora general de Cultura y Educación; en reemplazo de Alberto Sileoni quien dejará su cargo por razones personales”, sentenciaron en el inicio del escrito.
El exfuncionario de Kicillof le agradeció al gobernador por “a oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.
Flavia Terigi, nueva directora general de Cultura y Educación
También anunció que seguirá acompañando al gobernador desde “otros espacios”: “Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”.
Además de ser ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde marzo de 2006 hasta febrero de 2007. También tuvo varios cargos a nivel nacional: fue secretario de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, entre 2003 y 2006; secretario de Educación de la Nación, del 2007 al 2009, y ministro de Educación de la Nación desde 2009 hasta el año. 2015.
La designada para ser la reemplazante de Sileoni es Flavia Terigi, quien cuenta con una formación académica de excelencia: es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Profesora para la Enseñanza Primaria por la Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de este recorrido, construyó una trayectoria sólida como pedagoga, docente e investigadora tanto en la UNGS como en la Universidad de Buenos Aires, donde ha desarrollado líneas de trabajo que la posicionan como una referente nacional en el campo educativo.