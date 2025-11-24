Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2025 PERFILES

Quién es Flavia Terigi, la elegida por Kicillof para asumir en Educación

La rectora de la UNGS, pedagoga y referente académica en trayectorias escolares, aceptó la propuesta de Kicillof. Con formación en la UBA, FLACSO y la Universidad Autónoma de Madrid, llega con una destacada experiencia en investigación y gestión educativa.

