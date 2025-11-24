De la Comisión de Tránsito al escándalo: concejal renuncia tras negarse al control de alcoholemia

ALARMANTE

Argentinos morosos: la deuda de los clientes con los bancos asciende a $5,6 millones De acuerdo a números del Banco Central, el endeudamiento de los clientes argentinos con el sistema financiero y el sector no bancario alcanzó niveles alarmantes, superando los $5 millones por persona en promedio, lo que representa un aumento del 75% en un año.