22 de noviembre de 2025
TRAS LAS REJAS
Arrestaron a Bolsonaro y lo mandaron la cárcel
El expresidente cumplía prisión domiciliaria, pero ahora la Corte brasileña le revocó el beneficio y decidió enviarlo preventivamente a un penal. Lo detuvieron en su casa. Habría intentado romper la tobillera.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue arrestado en su casa y llevado a unidad penal donde quedará en prisión preventiva por el intento de golpe de Estado en 2022.
Bolsonaro gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en su casa de Brasilia, la capital del país hermano, pero el Tribunal Superior de Justicia brasileño (análogo a la Corte Suprema argentina) le revocó ese beneficio y ordenó que fuera llevado a una cárcel.
La Policía Federal brasileña detuvo al exmandatario en su domicilio esta mañana.
Según CNN Brasil, el máximo tribunal de Brasil decidió revocar la prisión domiciliaria porque el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, había organizado una vigilia frente al complejo de edificios donde vive el expresidente.
Aparentemente, durante esta vigilia el expresidente habría intentado romper o quitarse la tobillera electrónica, y las autoridades sospechan que buscaba fugarse mezclado entre la multitud.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra el actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva.
La causa judicial sigue porque Bolsonaro apeló la decisión. Mientras tanto, continúa con prisión preventiva. Hasta ahora la cumplía en forma domiciliaria por pedido de sus abogados, que adujeron razones de salud, entre ellas las secuelas de un ataque con un cuchillo que recibió durante un acto de campaña electoral. También se le habría detectado cáncer de piel.