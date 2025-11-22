Volver | La Tecla Nacionales 22 de noviembre de 2025 TRAS LAS REJAS

Arrestaron a Bolsonaro y lo mandaron la cárcel

El expresidente cumplía prisión domiciliaria, pero ahora la Corte brasileña le revocó el beneficio y decidió enviarlo preventivamente a un penal. Lo detuvieron en su casa. Habría intentado romper la tobillera.

Compartir