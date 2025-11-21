Apps
"NO ES FACIL"

“Mi analista dice que no fue mi culpa”: Macri y la fallida sucesión en el PRO

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no le fue “bien” en el proceso de sucesión en el PRO, en referencia a la interna partidaria que libraron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en 2023, actualmente ambos fuera del espacio. 

“¿Cómo crees que te fue a vos con ese trabajo de preparar un sucesor?”, le preguntaron a Macri que respondió: “No me fue bien y me lo he planteado muchas veces, pero mi analista me dice que yo no he tenido la culpa”. 

“He creído en las reglas de la sana competencia, la democracia y la interna. En este caso no funcionaron. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina”, dijo en diálogo con Seúl Radio. KAAIEAXwAZZ54FnsSofHKQ

Para el ex jefe de Estado y actual presidente del partido amarillo, la “gente percibió que era más la ambición personal” de Bullrich y Rodríguez Larreta “que el sueño que querían realizar”. 

“No es fácil. Lamentablemente, en la historia del mundo se ha dado pocas veces que esos procesos hayan sido exitosos porque hay mucha naturaleza humana en términos de los complejos, envidias, ambición, ego”, profundizó Macri. 

