Nacionales 21 de noviembre de 2025 "NO ES FACIL"

“Mi analista dice que no fue mi culpa”: Macri y la fallida sucesión en el PRO

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no le fue “bien” en el proceso de sucesión en el PRO, en referencia a la interna partidaria que libraron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en 2023, actualmente ambos fuera del espacio.

