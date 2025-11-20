20 de noviembre de 2025
SIN PLATA
Nuevo récord de deudas entre las familias: hay más morosidad en tarjetas y préstamos
El BCRA registró un nivel sin precedentes de morosidad en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales.
Las familias argentinas están cayendo en la morosidad a un nivel sin precedentes, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que confirman un nuevo récord en la cantidad de saldos impagos en tarjetas de crédito y préstamos personales.
El llamado ratio de irregularidad en los créditos aumentó por undécimo mes consecutivo en septiembre, último dato compilado por el Central en su “Informe sobre Bancos”. Es decir que hace casi un año que las familias se endeudan más y más y pueden pagar cada vez menos de sus deudas.
La morosidad en los hogares argentinos mostró un fuerte crecimiento entre agosto y septiembre, subiendo del 6,6 al 7,3%.
La mayor tasa de irregularidad se da en los préstamos personales, donde se ubica en el 9,1% (era del 8,2% en agosto). La falta de pago en cuotas de tarjetas de crédito, en tanto, es del 7,4% (siete décimas por encima del porcentaje del mes anterior).
El fenómeno también afecta a las empresas, aunque en menor grado. El porcentaje de morosidad en ese sector creció del 1,4 al 1,7% en septiembre.
Considerando el universo total (familias + empresas), el ratio de irregularidad se ubica en un 4,2%, medio punto más que en agosto (cuando fue del 3,7%).