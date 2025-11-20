20 de noviembre de 2025
SE JUNTARON
Cuatro intendentes fuera de la grieta peronista y con Messi en el corazón
Mantegazza, Granados, Achával y Otermín acudieron al llamado de “Chiqui” Tapia y sonrieron con sendas camisetas del 10. ¿Cristina o Kicillof? Equidistantes.
Son cuatro. Tres gobiernan distritos de la zona sur del conurbano bonaerense; el otro, un partido de la zona norte. Se ubican por fuera de la grieta que recorre al peronismo bonaerense y que deja de un lado a kicillofistas y del otro a cristinistas. Hoy se fotografiaron junto al titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Ni lerdo ni perezoso, alguien ya les puso una etiqueta: “el Grupo AFA”.
Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; Gastón Granados, de Ezeiza; Federico Achával, de Pilar, y su tocayo Otermín, de Lomas de Zamora, acudieron hoy al llamado de Claudio “Chiqui” Tapia, quien, además de presidir la AFA, también conduce la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Tapia juntó a jefes comunales de toda la provincia de Buenos Aires para mostrar los avances de su gestión, que ya lleva ocho meses. Y los cuatro nombrados posaron junto a él en una foto que muestra a cada uno sosteniendo una camiseta de la Selección argentina, con el número 10 (el del capitán del equipo nacional, Lionel Messi) y su propio apellido.
Quizás justamente por ubicarse fuera de la puja entre los bandos internos, estos cuatro alcaldes son mencionados como posibles sucesores del diputado nacional Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, cuando se renueven las autoridades.