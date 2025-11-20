¿Sale el paquete completo?: el Senado sesionará el 26 para tratar el Presupuesto

DÍA DE LA SOBERANÍA

Kicillof tomó el sable corvo y cruzó a Milei: “Primero Argentina, ninguna sumisión” El gobernador dio un discurso en La Plata para conmemorar el Día de la Soberanía. Reivindicó a Rosas, cuestionó al presidente por el acuerdo comercial de los Estados Unidos y por ir a “negociar con miedo y de rodillas”.