20 de noviembre de 2025
LEGISLATURA
¿Sale el paquete completo?: el Senado sesionará el 26 para tratar el Presupuesto
En medio de fuertes tironeos dentro del oficialismo y con la oposición, la Cámara Alta tendrá su debate el mismo día que Diputados. Previo habrá otra reunión en comisión para destrabar el endeudamiento
Sigue la rosca parlamentaria para definir si se aprueba el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento que solicitó el Poder Ejecutivo bonaerense. Además de existir una serie de pedidos por parte de los legisladores e intendentes opositores, el peronismo atraviesa una fuerte interna que puede peligrar la aprobación del paquete de leyes que solicitó Axel Kicillof.
El martes se dio el primer paso para que Kicillof tenga su Presupuesto, tras prorrogarlo por falta de acuerdos. La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados dio dictamen para el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva. Los legisladores del oficialismo dejaron de lado las rispideces para aprobar la iniciativa en unidad.
Sin embargo, el endeudamiento que necesita Kicillof quedó trabado por falta de acuerdos y deberá ser tratado nuevamente el próximo martes 25 de noviembre en comisión, para definir si se llega a un consenso con la oposición. Cabe recordar que para que tenga luz verde, deben reunir los dos tercios de los votos para que salga la Ley de Financiamiento.
Uno de los principales reclamos de los opositores (tanto intendentes como legisladores) es que el fondo para los municipios sea de libre disponibilidad y no esté atado al Financiamiento que solicita el Poder Ejecutivo. A su vez, piden que se cubran los cargos que quedan vacantes, principalmente en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y en el directorio del Banco Provincia, donde ya hay algunos nombres en carpeta para ocupar dichos lugares.
También pidieron que se salden una serie de deudas como la que la Provincia mantiene con los municipios con IOMA y el IPS. Desde el oficialismo ya saldaron la de los Juegos Bonaerenses durante el transcurso de esta semana.
Con todos estos condimentos, el Senado bonaerense también se prepara para iniciar el debate parlamentario por la Ley de Leyes. Si bien no salió la convocatoria, la Cámara Alta sesionará el mismo día que Diputados a partir de las 19 horas para darle tratamiento al paquete fiscal que presentó el Ejecutivo. Allí se desatará una nueva batalla para el oficialismo, donde deberá negociar para obtener los votos necesarios.
Una de las encargadas de encarar las negociaciones es la vicegobernadora Verónica Magario, igual que lo hicieran el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el diputado electo por la Tercera sección electoral e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Durante el debate en la comisión de Presupuesto del pasado martes, los bloques opositores del PRO, la UCR-Cambio Federal y la Coalición Cívica presentaron un dictamen de minoría con una serie de propuestas importantes:
* Equilibrio fiscal y responsabilidad en el gasto, para que la Provincia cumpla sus obligaciones esenciales.
* Protección a los sectores más vulnerables, garantizando políticas públicas sostenibles y con prioridad social.
* Defensa de los contribuyentes, incorporando, entre otros puntos, la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para las billeteras virtuales, un tributo que desalienta la inclusión financiera y perjudica a miles de bonaerenses y a su vez , se alienta una escala progresiva y proporcional para el impuesto automotor.
* Un fondo fijo, actualizable y de libre disponibilidad para fortalecer las gestiones municipales y garantizar la previsibilidad.