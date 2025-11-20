20 de noviembre de 2025
LA CHOCÓ
Exministro en problemas: procesado y embargado por una millonada
Jorge D’Onofrio sufrió un golpe judicial al quedar procesado en la causa por las fotomultas. Está acusado de lavado de activos. Otro exfuncionario cayó en la misma volteada.
El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, sufrió hoy un duro golpe judicial al quedar procesado en la causa en la que se lo acusa de maniobras de corrupción y lavado de activos, y además, embargado por una suma multimillonaria.
El juez federal de Campana Adrián González Charvay dictó el procesamiento de D’Onofrio en la causa en la que se investigan presuntos malos manejos con las multas de tránsito originadas en registros de radares (fotomultas) y el también presunto lavado de activos con los fondos obtenidos de forma supuestamente ilícita.
El magistrado también le impuso al exministro un embargo sobre sus bienes por la suma de 350 millones de pesos.
Otro exfuncionario del área que comandaba D’Onofrio también fue sujeto a las mismas medidas. Se trata de quien fuera director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular (VTV), Facundo Asensio.
Además de ser procesado, Asensio sufrió el embargo de sus bienes por 300 millones de pesos.
Sobre ambos también recae la inhibición general de bienes, desde marzo de este año.
La investigación lleva más de un año. El juez intenta determinar si D’Onofrio y una concejal de Pilar lideraron “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas”.