Exministro en problemas: procesado y embargado por una millonada

Jorge D’Onofrio sufrió un golpe judicial al quedar procesado en la causa por las fotomultas. Está acusado de lavado de activos. Otro exfuncionario cayó en la misma volteada.

