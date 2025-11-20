Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2025 RESOLUCIÓN

Timba for kids: el gobierno permite a chicos de 13 años invertir en bonos y acciones

La CNV concretó la medida anunciada el año pasado: los menores ya pueden poner su dinero en cuentas de inversión compuestas por instrumentos que pueden subir o bajar. En la mayoría de las escuelas no se da educación financiera.

