20 de noviembre de 2025
RESOLUCIÓN
Timba for kids: el gobierno permite a chicos de 13 años invertir en bonos y acciones
La CNV concretó la medida anunciada el año pasado: los menores ya pueden poner su dinero en cuentas de inversión compuestas por instrumentos que pueden subir o bajar. En la mayoría de las escuelas no se da educación financiera.
El gobierno de Javier Milei ya permite que los chicos de 13 años en adelante inviertan su dinero en bonos, acciones y otros instrumentos de cotización variable.
“Creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”, dijo el presidente de la CNV, Roberto Silva.
“La CNV sigue profundizando la participación de nuevos actores en el ámbito del mercado de capitales, la promoción de la educación financiera y el acompañamiento de las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones, ampliando así las opciones de inversión para jóvenes sin desprotegerlos”, explica la Comisión en un comunicado.
Sin embargo, en la gran mayoría de las escuelas argentinas no se dictan materias de educación financiera, con lo cual, en la práctica, muchos chicos se aproximarán a estas inversiones con la guía exclusiva de sus padres.
La CNV ya permitía que los menores invirtieran en los fondos conocidos como money market; ahora se les permite suscribir cuotapartes en fondos comunes de inversión (FCI) abiertos compuestos por acciones de empresas privadas y/o bonos estatales, entre otros instrumentos, con el riesgo que conlleva la variabilidad de la cotización de esos activos.
“Orientadas a promover la educación financiera, y a la luz de la autonomía progresiva que les reconoce el ordenamiento jurídico, los mayores de 13 años ahora podrán invertir en otros fondos comunes de inversión abiertos”, detalló el organismo.