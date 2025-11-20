Volver | La Tecla Municipios 20 de noviembre de 2025 INTERIOR

Insólito: un insulto destapó otra vez la interna peronista en el Concejo de Patagones

Un comentario del presidente del Concejo Deliberante, Carlos Videla, contra un concejal de su propio espacio quedó registrado durante una sesión y encendió una nueva disputa interna en el peronismo local. El video ya circula por redes.

