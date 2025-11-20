20 de noviembre de 2025
INTERIOR
Insólito: un insulto destapó otra vez la interna peronista en el Concejo de Patagones
Un comentario del presidente del Concejo Deliberante, Carlos Videla, contra un concejal de su propio espacio quedó registrado durante una sesión y encendió una nueva disputa interna en el peronismo local. El video ya circula por redes.
La política de Patagones volvió a quedar bajo la lupa este miércoles, luego de que un micrófono abierto expusiera una fuerte interna dentro del peronismo. El presidente del Concejo Deliberante, Carlos Videla, insultó en plena sesión a Nicolás García, edil de Fuerza Patria, sin advertir que sus palabras estaban siendo tomadas por el sistema de audio oficial.
Según publicó el medio El Felpudo, el episodio se dio durante la 18° sesión del año, cuando se comenzó a tratar un proyecto impulsado por la concejala de Juntos, María Dolores Patané. En medio del debate, García decidió abstenerse, una postura que generó la inmediata irritación de Videla, quien reaccionó con una catarata de insultos creyendo que el micrófono estaba apagado.
“Votá negativo la concha de tu hermana. Votá negativo, boludo. La idea era volteárselo. Este es un pelotudo bárbaro”, se lo escucha decir con claridad en el registro audiovisual que ya se viralizó. La escena dejó expuesta una nueva fisura dentro del espacio que responde al intendente massista Ricardo Marino, cuya gestión ya venía atravesando tensiones puertas adentro desde diciembre de 2023.
Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, el video también permitió ver la reacción de la secretaria legislativa, quien no solo se reía de los comentarios sino que además intentó advertirle a Videla que el micrófono estaba tomando todo. “Callate que se escucha todo”, se oye decir en el corte que comenzó a circular por redes en cuestión de horas.
La abstención de García –que en condiciones normales podría haber pasado sin mayores sobresaltos– terminó convirtiéndose en el disparador de un escándalo que ya repercute en el escenario político local. Dirigentes de distintos espacios señalaron que el hecho representa “un síntoma más” de la inestabilidad interna que atraviesa el justicialismo maragato.
Mientras tanto, vecinos y referentes opositores comenzaron a pedir explicaciones públicas ante un episodio que, aseguran, “deja muy mal parado al Concejo Deliberante y a la institucionalidad del distrito”. A la espera de que la presidencia del cuerpo o el Ejecutivo municipal expresen alguna posición, el video continúa sumando reproducciones y comentarios, alimentando una polémica que promete seguir dando que hablar.