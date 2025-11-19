Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2025 COSTO DE VIDA

Repartidores en la lona: 461 pedidos al mes para sostener un hogar tipo

El nuevo Índice APP revela cuántos pedidos necesita un repartidor para cubrir la canasta básica: un hogar tipo demanda 461 entregas mensuales. El indicador busca ordenar el debate sobre ingresos, precariedad y regulación en las apps. Sin convenio ni paritarias, los ingresos del sector dependen solo del algoritmo.

