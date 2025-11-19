Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2025 ECONOMIA

Paritaria con sabor a poco: gremios salieron sin oferta y con reclamos pendientes

El gremio reclamó pase a planta, derogación de normativas y reducción de la jornada laboral, pero el Gobierno provincial no presentó propuesta salarial y la negociación quedó estancada.

