Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 CAUSA VIALIDAD

Evalúan nuevas restricciones a Cristina Kirchner tras las polémicas visitas en su prisión domiciliaria

Tras el encuentro con nueve economistas en su casa de San José 1111, el Tribunal analiza imponerle más exigencias a Cristina Fernández de Kirchner.

Compartir