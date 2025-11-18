Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2025 FIN DE AÑO

ARBA recordó que vencen el inmobiliario urbano y el rural y vienen con incremento

Las últimas cuotas del año de ambos impuestos están próximas a vencer. En ambos casos incluyen un adicional, pero sólo para los inmuebles de mayor valuación, según explicó la entidad recaudadora.

Compartir