18 de noviembre de 2025
FIN DE AÑO
ARBA recordó que vencen el inmobiliario urbano y el rural y vienen con incremento
Las últimas cuotas del año de ambos impuestos están próximas a vencer. En ambos casos incluyen un adicional, pero sólo para los inmuebles de mayor valuación, según explicó la entidad recaudadora.
La Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA) recordó hoy, a través de un comunicado, que tanto el impuesto inmobiliario urbano como el impuesto inmobiliario rural están próximos a vencer, y que las últimas cuotas de ambos tributos incluyen un adicional que lleva el valor a prácticamente el doble, pero sólo para los inmuebles más caros.
“Conforme a la Ley Impositiva 2024 (Nº 15.479, prorrogada para el ejercicio vigente), el monto adicional del Impuesto Inmobiliario se aplica de manera focalizada y solo alcanza a inmuebles de mayor valuación”, puntualizó la entidad recaudadora. “En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, corresponde cuando la base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756.”
“Este monto adicional se liquida junto con la última cuota del impuesto y mantiene los beneficios vigentes para quienes cumplen en tiempo y forma. Las y los contribuyentes que están al día y adheridos al débito automático conservan bonificaciones de hasta el 10%; del mismo modo, quienes hayan optado por el pago anual también mantienen su bonificación, que se extiende al monto adicional”, añade el comunicado de la ARBA.
“El Poder Ejecutivo viene impulsando una estructura tributaria más progresiva —alivio para los sectores bajos y medios y mayor carga para los de mayores ingresos—. Sin embargo, la cuota adicional -que responde a ese objetivo- no estaba originalmente incluida en los proyectos del Ejecutivo: se incorporó en 2024 como resultado de la negociación con las distintas fuerzas políticas en la Legislatura. No estaba previsto en el proyecto de Ley Impositiva 2025 (que no se sancionó) ni en el proyecto 2026 actualmente en debate. ARBA, por su parte, ejerce la administración tributaria y carece de facultades para modificar lo establecido por ley; su misión es aplicar y hacer cumplir las normas sancionadas”, aclaró la Agencia.
En efecto, el gobierno de Axel Kicillof viene ajustando partidas y cargas tributarias debido a la falta de aprobación del paquete de leyes de presupuesto y fiscal el año pasado (en el caso del presupuesto, el último aprobado fue el correspondiente a 2023).
La quinta y última cuota del año del impuesto inmobiliario urbano edificado vence el 25 de este mes, y la cuarta y última del inmobiliario rural, el 18 de diciembre.