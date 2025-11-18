La oposición dijo que el Presupuesto es "regresivo" y pidió más diálogo con Kicillof

DIPUTADOS

Con dictamen de minoría y sin Endeudamiento, avanzó el Presupuesto 2026 La comisión de Presupuesto e Impuestos impuso su número y dio luz verde a las dos iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, postergó para el 25 de noviembre el Financiamiento, a la espera de consensos y negociación con los opositores, que presentaron su propia propuesta. El peronismo dio una muestra de unidad.