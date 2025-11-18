Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2025 SALDA DEUDAS

Distrito por distrito: cuánto recibieron los intendentes por los Juegos Bonaerenses

Tras varios reclamos de los intendentes, el gobierno bonaerense oficializó aportes no reintegrables que serán girados a los 135 distritos para cubrir la diferencia del apoyo económico destinado a la etapa final provincial de la 34° edición. La Provincia invirtió un total de $8.511.062.450

Compartir